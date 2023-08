Boninho divulga novidades sobre ‘BBB 24’ e descarta participação de famosa; saiba quem

Diretor do reality show se pronunciou sobre suposta escalação de Carol Nakamura para o programa

Reprodução/Globo Boninho deu detalhes sobre a próxima edição do reality show



O diretor Boninho deu detalhes sobre a próxima edição do Big Brother Brasil. Nas redes sociais, ele respondeu fãs de Carol Nakamura, que pediam a entrada da atriz no BBB 24. “Já vou adiantar aqui. Ela é uma amiga e querida, mas não. Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality para o BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso, está fora”, declarou o produtor do BBB. Neste ano, Nakamura foi confirmada ao lado de Paulo Vilhena no reality show ‘No Limite’, que também é da Globo e dirigido por Boninho. A final do programa foi transmitida na noite da última quinta-feira, 17. O diretor ainda respondeu a seguidores que pediam a participação da influenciadora Blogueirinha no quadro humorístico CAT BBB. “Eu adoro ela”, escreveu Boninho. O Big Brother Brasil 24 deve estrear em janeiro do próximo ano.