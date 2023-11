Biden cita Brasil e confunde Taylor Swift com Britney Spears durante discurso na Casa Branca

Em fala sobre o Dia de Ações de Graça, líder americano confundiu as artistas ao fazer uma comparação com os shows e às altas temperaturas que atingem o solo brasileiro

Michael Tran / AFP Taylor Swfit está no Brasil para apresentações da "Eras Tour"



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu a cantora Taylor Swift com Britney Spears ao citar o Brasil durante um discurso sobre o Dia de Ações de Graça, na Casa Branca, nesta segunda-feira, 20. Ao “perdoar perus”, Biden confundiu as artistas ao fazer uma comparação com os shows e às altas temperaturas que atingem o solo brasileiro nos últimos dias.”Você poderia dizer que foi ainda mais difícil do que conseguir um ingresso para a turnê Renaissance ou para a turnê da Britney. Está quente no Brasil agora”, disse o líder americano, em referência inicial ao nome da turnê de Beyoncé. A turnê Renaissance acabou no mês passado e não passou pelo Brasil. Britney, por outro lado, não se apresenta em solo brasileiro há muitos anos. Taylor Swift está no Brasil para apresentações da “Eras Tour” em meio a uma onda de calor em vários estados do país. No sábado, 18, um fã da cantora passou mal próximo ao palco montado no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e morreu. Fazia muito calor na capital fluminense, que também sofre com a onda de calor.