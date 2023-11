Mãe de fã morta em show de Taylor Swift agradece após ganhar vaquinha para pagar translado de cadáver

Ana Clara Benevides teve uma parada cardiorrespiratória no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@acbenevidesm Ana Clara Benevides morreu em show de Taylor Swift



Mãe de fã morta em show da Taylor Swift, Adriana Benevides se pronunciou sobre a vaquinha que recebeu nas redes sociais. Após a família de Ana Clara Benevides afirmar em entrevista ao Fantástico que não foi procurada pela equipe de Taylor Swift e pela empresa T4F para fazer o transporte do cadáver da filha, os “swifties” (como são conhecidos os admiradores da cantora americana) se organizaram para cobrir os gastos do enterro. “Aqui é a Adriana, mãe da Ana Clara Benevides. Ontem a gente iniciou uma vaquinha pedindo ajuda, graças a Deus a gente conseguiu. Conseguiu um valor que dava para fazer tudo o que a gente queria. Graças a Deus foi muita gente que doou. Quero que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Quem for pai e mãe, que abençoe os filhos”, declarou. “Muita gratidão por tudo. Hoje sei que minha filha foi muito amada, os amigos dela ficaram comigo até 4 horas da manhã, contando história deles e da minha filha. Era só alegria da minha filha. De coração, muito obrigada mesmo. Depois eu volto aqui para mim fazer a prestação de contas para vocês”, continuou Adriana.

Ana Clara Benevides tinha 23 anos e viajou para o Rio de Janeiro pela primeira vez de avião. Estudante de psicologia, ela foi acompanhada de uma amiga para assistir ao show de Taylor Swift na sexta-feira, 17 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Durante a forte onda de calor que atingia a noite de sexta-feira na capital fluminense, Benevides teve uma parada cardiorrespiratória no início do evento e veio a óbito. A família da jovem afirmou que enfrentou dificuldades para encaminhar o corpo de Ana para o Mato Grosso do Sul e realizou um empréstimo para arcar com as despesas. O velório da jovem deve começar na noite desta segunda-feira, 20.