Bienal do Livro de São Paulo 2024 abre venda de ingressos e divulga autores

A venda online de ingressos para a 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo está aberta a partir desta segunda-feira (27) no site oficial. O evento acontece entre os dias 6 e 15 de setembro, no Distrito Anhembi, na capital paulista. As entradas custam R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia-entrada). Os visitantes que comprarem os ingressos antecipadamente terão benefícios para a compra de livros: um cashback (retorno) de R$ 15 para a inteira e R$ 10 para a meia-entrada.

Para utilizar o cashback, o comprador deverá baixar o app Zigpay e fazer o cadastro com o mesmo CPF da compra do ingresso. O valor será creditado no APP Zigpay até o dia 6/9. Também será possível comprar os convites na bilheteria durante o evento. Para a edição de 2024, já estão confirmados autores como Jeff Kinney (série “Diário de um Banana”) e Junior Rostirola (“Café com Deus Pai”), na Arena Cultural; e Raul Juste Lores (“São Paulo nas alturas”) e Ernesto Rodrigues (“Ayrton: o herói revelado”), no Salão de Ideias.

A programação do Espaço Educação terá a participação da professora Dora Kaufman, autora de livros como “A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?” e “Desmistificando a Inteligência Artificial”, e de Celso Vasconcelos, doutor em Educação, consultor de secretarias de educação e responsável pelo Libertad – Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. Em breve, mais autores serão divulgados.

Ao todo, estão previstas mais de 1.500 horas de programação para diferentes faixas etárias nos espaços oficiais organizados pela Bienal, com temáticas que buscam contemplar a diversidade. Durante os dez dias de evento, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a expectativa é receber 600 mil visitantes.