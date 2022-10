Bonner abre lata ao vivo e internet não perdoa: ‘É cerveja’

Episódio aconteceu durante a apresentação da apuração do resultado do segundo turno das eleições

Reprodução/Globo William Bonner vira meme nas redes sociais após abrir lata durante ao vivo



O apresentador William Bonner abriu uma lata neste domingo, 30, durante a apresentação ao vivo da apuração do resultado do segundo turno das eleições 2022. Na internet, o jornalista virou meme e os internautas especularam que seria uma cerveja, em referência a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a campanha eleitoral, o petista disse que o brasileiro voltaria a ter “picanha e cerveja” dentro de casa. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, Bonner brincou no ao vivo e explicou que a bebida era água. “As pessoas ouviram o barulho de latinha. Gente, a água é em latinha aqui. Vocês acham mesmo que eu ia mesmo que eu não ia beber água, que ia beber uma outra coisa na apuração?”, disse. Na sequência ele abriu outra lata para mostrar o barulho. “Vou abrir uma aqui. É esse o barulho”, acrescentou. Renata Lo Prete, que também participou da apuração junto com Bonner, também entrou na brincadeira. “Eu atesto. É água e só água”, comentou.