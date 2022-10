Ciro Gomes manda cumprimentos para Lula: ‘Desejo toda a felicidade na honrosa missão’

Ex-governado do Ceará usou as redes sociais para parabenizar o petista por chegar ao seu terceiro mandado como presidente do Brasil

Ciro Gomes manda mensagem para Lula por vitória nas eleições 2022



O ex-governado do Ceará Ciro Gomes (PDT), que também se candidatou a presidência do Brasil em 2022, mas foi derrotado no primeiro turno, utilizou as redes sociais para parabenizar Luís Inácio Lula da Silva (PT) pelo resultado alcançado neste domingo, 30, ao derrotar Jair Bolsonaro (PL) e se eleger novo mandatário. “Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro”, escreveu em sua contar oficial do Twitter. Sem citar o nome do de Lula, Ciro seguiu a decisão de seu partido e declarou que apoiaria o petista no segundo turno. Com o resultado deste domingo, o ex-presidente conseguiu chegar a dois feitos inéditos na história do país. Ser o primeiro ex-presidente a conseguir se eleger e chegar ao terceiro mandato. Bolsonaro, por sua vez, foi o primeiro presidente que não conseguiu ser reeleito para um segundo mandato. As eleições de 2022 foram as mais acirradas até o momento. A diferença entre os adversários é a menor da história. Em 2014, Dilma Rousseff (PT) venceu Aécio Neves (PSDB) com cerca de 3,4 milhões de votos de diferença. Desta vez, a distância será de aproximadamente 2 milhões.