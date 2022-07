Brasileira no ‘Big Brother dos EUA’ revela desejo de se tornar sexóloga e recebe elogios dentro do reality

Em conversa com outros participantes, Indy Santos disse que estuda para seguir carreira na área

Reprodução/Instagram/@indysantosofficial Indy Santos é a única brasileira participante da atual edição do Big Brother dos Estados Unidos



A comissária de voo e influenciadora digital Indy Santos, única brasileira participante da atual edição do Big Brother dos Estados Unidos, revelou o desejo de se tornar sexóloga. Em conversa com outros participantes da casa, ela disse que estuda para seguir carreira na área. “Sou brasileira, mas vivo aqui [nos Estados Unidos] há aproximadamente nove anos. Trabalho como aeromoça de jatinhos privados e estou tentando completar minha graduação para me tornar uma sexóloga”, comentou. Após a declaração, a confinada chamou a atenção dos homens do reality show. Entre eles o participante Kyle Capener, que elogiou a paulista. “A Indy é linda. Eu amo brasileiras, e ela chega e diz que está treinando para ser uma sexóloga? Eu fiquei, tipo: ‘O quê?!”, ressaltou. A brasileira, de 31 anos, natural de São Paulo, possui cidadania americana desde o ano passado. No Instagram, ela soma mais de 18,5 mil seguidores. O reality show, que está na 24ª edição, é transmitido pelo canal CBS.