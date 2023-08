Brasileiros pagam US$ 40 para aparecer em telão na Times Square; saiba quem participou

Recurso tem sido usado como forma de declaração de amor, pedidos de fã clube e cobrança de torcedores de times brasileiros

Reprodução/Instagram/@mcdaniell MC Daniel e Mel Maia apareceram na Times Square, em Nova Iorque



Conhecida por seus famosos telões com campanhas publicitárias, a Times Square tem chamado a atenção dos brasileiros nos últimos dias. O motivo é o visor da empresa TLX, que permite a transmissão de qualquer mídia do mundo no coração de York por cerca de US$ 40. O telão virou febre entre famosos e fãs brasileiros, que colocam jogadores de futebol, casais, ex-BBBs e até mesmo memes nacionais para serem vistos no centro comercial dos Estados Unidos. O influenciador Juliano Floss foi um dos primeiros a aparecer no local e fez uma postagem agradecendo pela “oportunidade”. No entanto, internautas pesquisaram e descobriram que a empresa oferecia a venda das exibições por 15 segundos.

Depois de Floss, foi a vez da dupla Amanda Meirelles e Cara de Sapato aparecer por lá. Dessa vez, o fã-clube “Docshoes” organizou um vídeo que unia cortes da participação do suposto casal no BBB 23, além de fotos e frases de amor. A novela “Vai Na Fé”, sucesso recente da Rede Globo, também apareceu com montagens de cenas e fotos do elenco. O funkeiro MC Daniel, que reatou o namoro com Mel Maia, pagou para aparecer ao lado da atriz na Times Square e fez questão de acompanhar pessoalmente a apresentação da foto do casal. O telão ainda tem sido moda entre os fãs de futebol. Nesta semana, os torcedores do Vasco prestaram uma homenagem à contratação do atleta Payet. Os palmeirenses já haviam questionado a presidente do clube, Leila Pereira, pelos visores. Eles exigem contatações, como ficou claro para os cidadãos nova-iorquinos.

Nas redes sociais, alguns perfis têm questionado até quando será possível televisionar as mídias brasileiras nos quadros. Após a aparição de fotos e vídeos de memes do país nos telões, os usuários da rede social X (antigo Twitter) se perguntam se a empresa responsável pela transmissão irá limitar a participação do Brasil. “Brasileiro não tem o que fazer, amo meu povo”, escreveu um perfil. “Os brasileiros vão ser banidos de pagar 40 dólares na Times Square, com certeza só brasileiros estão postando memes no negócio”, opinou outro. Dona de um dos memes mais comentados do momento, a figura mineira conhecida como Maria José Cardoso apareceu no local, junto de uma ação do fã clube mineiro dos Jonas Brothers para pedir uma turnê na América do Sul.

Confira a repercussão:

🚨 NOVA AÇÃO! Depois de colocar o vídeo de “COME TO BRAZIL” no telão da Times Square, vamos agora iniciar uma nova ação, tendo como foco a América do Sul, aumentando a proporção da divulgação! O grupo será aberto amanhã. Para fazer parte, entre e contato com @jonathiedream 💚 pic.twitter.com/05frWFaoZe — Jonas Brothers MG (@JonasB_MG) August 7, 2023

Bienvenue à Vasco de Gama, Payet 🇫🇷 Anúncio feito na Times Square! Nova York pic.twitter.com/C7XBKMq235 — CRVG News ◤✠◢ 💢 (@crvgnews_vasco) August 13, 2023