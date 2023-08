Preta Gil aparece pela primeira vez após cirurgia e detalha quadro de saúde

Cantora passou por cirurgia para tratamento de tumor no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino



A empresária Preta Gil usou as redes sociais pela primeira vez após passar por cirurgia para retirada de tumor. Ela divulgou a nota oficial do Hospital Sírio Libanês sobre a sua internação. “A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi submetida na data de ontem, a procedimento cirúrgico para tratamento de tumor de reto. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva. Segue em acompanhamento pela equipe médica”, diz documento assinado pelo doutor Luiz Francisco Cardoso e o diretor clínico Ângelo Fernandez. Preta Gil também publicou durante a madrugada uma foto sendo atendida em uma maca do hospital. Em janeiro, ela divulgou que foi diagnosticada com câncer no intestino e desde então passa pelo tratamento da doença.