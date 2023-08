Viih Tube revela que já apanhou na rua e desabafa sobre cancelamento: ‘Me tornou mais forte’

A ocasião aconteceu quando a ex-BBB era adolescente e gravava vídeos de sua rotina para a internet

Reprodução/Jovem Pan News Viih Tube declarou que ficou depressiva após receber críticas



A atriz Viih Tube relembrou sobre quando foi cancelada em uma entrevista. Quando era adolescente, a ex-BBB foi criticada por confundir pinturas do artista Romero Britto e por cuspir na boca do próprio gato de estimação. Durante bate-papo com a apresentadora Foquinha, ela revelou que o cancelamento passou dos limites, mas a tornou mais forte. “Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias. Cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte”, avaliou. “Entrei numa caixinha de medo. Eu tinha medo de ser cancelada de novo, medo da opinião e da internet. Entrei em uma fase totalmente depressiva, fiz muita terapia, fiquei muito mal. Perdi minha essência, virei um robô. Tudo o que todo mundo falava, eu falava igual”, contou. Viih Tube contou que decidiu participar do BBB 21 após enfrentar o medo e por isso ficou tranquila com as polêmicas que enfrentou na edição. Ela foi uma das recordistas de rejeição do reality show, sendo eliminada 96,69% dos votos.