Bruna Biancardi compartilha momento carinhoso com filha em meio a rumores sobre Neymar

Influenciadora não se manifestou sobre as alegações de infidelidade que envolvem o jogador, acusado de ter um affair com a modelo Any Awuada

Reprodução/Instagram/@brunabiancardi A foto compartilhada por ela parece ser uma forma de reafirmar seu vínculo com a filha em meio a essa turbulência



Bruna Biancardi publicou uma imagem carinhosa ao lado de sua filha, Mavie, em meio a rumores que cercam seu relacionamento com Neymar. A influenciadora não se manifestou sobre as alegações de infidelidade que envolvem o jogador, que está sendo acusado de ter um affair com a modelo Any Awuada. Atualmente, Bruna espera o nascimento de sua segunda filha, Mel, fruto de sua união com Neymar. A gestação tem sido um momento especial para a família.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A foto compartilhada por ela parece ser uma forma de reafirmar seu vínculo com a filha em meio a essa turbulência. Enquanto isso, o casal enfrenta um período delicado, com a expectativa da chegada de Mel se misturando às especulações sobre a vida pessoal de Neymar. A situação continua a atrair a atenção do público e da imprensa, que acompanham de perto cada movimento da família.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira