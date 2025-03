Neymar faz post em casa após polêmica de festa em sítio: ‘Novelinha e dormir’

Já Bruna Biancardi, noiva do jogador, optou por passar a noite em um restaurante japonês na companhia de amigas

Após rumores que circulavam sobre sua presença em uma festa particular, Neymar apareceu nas redes sociais na noite desta quinta-feira (13). Em uma postagem, o jogador compartilhou uma imagem de si mesmo relaxando em sua cama, assistindo televisão, acompanhada da legenda “Novelinha e dormir”. Enquanto isso, Bruna Biancardi, noiva de Neymar, optou por passar a noite em um restaurante japonês na companhia de amigas.

A assessoria de Neymar se pronunciou sobre a situação, desmentindo sua presença na festa organizada por Rafa Motta. Embora o helicóptero do atleta tenha sido avistado nas proximidades do evento, a equipe do jogador esclareceu que ele não estava no local e que frequentemente empresta sua aeronave.

