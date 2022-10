Nas redes sociais, Kátia Abreu denuncia política ambiental e pede voto a Lula

Senadora ruralista destacou saldo negativo do governo Bolsonaro no setor do meio ambiente e alertou para políticas europeias, que passaram a proibir a importação de produtos derivados de áreas desmatadas

Beto Barata/Agência Senado Kátia Abreu foi ministra da Agricultura durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)



A senadora Kátia Abreu (PP-TO) utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 10, para divulgar um vídeo onde a parlamentar realiza um balanço sobre a atual situação do setor ambiental sob o governo Bolsonaro. Com críticas ao governo federal, a política pediu votos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como única maneira de reverter o atual quadro de destruição da imagem do Brasil sobre o meio ambiente. “Somos considerados um país irresponsável no que diz respeito às mudanças climáticas. Hoje, este é o verdadeiro risco Brasil”, declarou na publicação. Liderança do setor rural, Abreu comentou sobre a decisão do Parlamento Europeu, tomada no dia 13 de setembro, que aprovou uma lei ambiental que proíbe a importação de produtos de origem de áreas desmatadas. Segundo a parlamentar, o entendimento dos políticos europeus tem como base os 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento ilegal na região amazônica desde 2019 – no início do governo Bolsonaro. “Os principais alvos [da proibição] são a soja e carne bovina, nossos dois principais produtos de exportação. A diplomacia brasileira está muito apreensiva, pois a opinião geral é a de que a imagem do Brasil na área ambiental se deteriorou progressivamente no exterior”, declara. Kátia, por fim, ressalta que “votar no Lula não é uma ameaça às nossas fazendas e aos nossos negócios” e sim a única solução para a atual “situação caótica”.