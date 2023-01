Bruna Griphao diz estar com ‘ressaca moral’ após beijar Gabriel no ‘BBB 23’: ‘Só fiz besteira’

Sister avisou ex-Casa de Vidro que não pretende viver um romance no reality show

Reprodução/Instagram?@ Bruna Griphao e Gabriel se beijaram em festa do "BBB 23"



A atriz Bruna Griphao está arrependida das atitudes que tomou na primeira festa do Big Brother Brasil 2023. Durante o raio-x desta quinta-feira, 19, a sister fez comentários sobre o seu comportamento no show de Anitta e afirmou estar arrependida de ter beijado Gabriel, da Casa de Vidro. “Estou com muita ressaca moral. Sou a maior hipócrita que esse jogo já viu. Consegui ser hipócrita ontem na festa, tudo que eu falei eu não fiz. Falei que não ia beber, bebi para caraca; falei que não ia fumar, fumei; falei que nunca pegaria o Gabriel, peguei. É isso, só fiz besteira. Desculpa, pai e mãe”, disse. Durante a festa, Griphao hesitou inúmeras vezes em beijar Gabriel, enquanto o paulista insistia. Por volta das 3h, o casal finalmente se beijou – a dupla também dormiu junta. Nesta manhã, Bruna avisou para Gabriel que não quer viver um romance no reality show e disse não se lembrar do que aconteceu na última noite.