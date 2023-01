Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo por morte de diretora em set de filmagem

Defesa do ator afirmou que decisão é um ‘erro trágico’ da Justiça: ‘Lutaremos contra as acusações e venceremos’

Santa Fe County Sheriff's Office / AFP Alec Baldwin processou equipe de funcionários do filme por negligência



O ator Alec Baldwin vai responder criminalmente pela morte da diretora Halyna Hutchins no set de filmagem do filme ”Rust”. A acusação foi feita pela Justiça do Novo México, nos Estados Unidos, local onde o crime ocorreu, em 2021. O astro de Hollywood pode ser condenado a até cinco anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Além dele, a profissional responsável pelo cuidado com as armas do set, Hannah Gutierrez Reed, também responderá pelo homicídio. Na ocasião, Baldwin filmava cenas do faroeste “Rust” quando fez disparos com uma arma cenográfica que estava munida. O tiro atingiu a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu outro colega. Em nota, a defesa do ator afirmou que a decisão é um “erro trágico” do Judiciário. “O senhor Baldwin não tinha razões para acreditar que havia uma bala na arma ou em qualquer lugar do set de filmagem. Ele contou com os profissionais com quem trabalhava, que asseguraram que não havia munição. Lutaremos contra as acusações e venceremos”, comunicou Luke Nikas. O incidente assustou os profissionais do estúdio, que não imaginavam que houvesse balas no revólver. Alec Baldwin afirma que recebeu orientações de que a arma estava “fria”, jargão da indústria cinematográfica que significa sem munições para o uso em cena. A data trágica também foi palco de processos de Alec contra a equipe de funcionários do filme por negligência.