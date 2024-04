Buda eliminado, novo paredão e treta entre Bia e Davi; confira os últimos acontecimentos do ‘BBB 24’

Discussão entre os ex-aliados começou no último jogo ‘Sincerão’, quando o baiano chamou a paulista de ‘egoísta’

Reprodução/Divulgação Davi puxa Beatriz para a berlinda e junto de Isabelle disputam o 20° paredão



Lucas Henrique, o Buda, foi o 19º eliminado do BBB 24, nesta terça-feira (9), com 64,69% dos votos. Logo após deixar o programa, a produção o avisou sobre o seu casamento, que foi terminado por Camila Moura, ex-esposa, após 15 anos juntos. Durante sua participação no bate-papo BBB, o professor de educação física disparou, “em relação a isso, imagino que possamos conversar, trocar uma ideia e aí resolver. Faz parte, não sei como as coisas estão, respeito muito o que ela sentiu, pois só ela viu, então eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar”, disse ele. Após ver algumas cenas entre Pitel e ele, o capoeirista destacou que tentou sempre ser respeitoso. “A gente acaba, às vezes, falando coisas que a gente está pensando, mas tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse o suficiente”, explicou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, dentro da casa, a Beatriz e Davi estão em pé de guerra. Tudo começou na última segunda-feira (8), após o jogo “sincerão”, quando o motorista de aplicativo deu o rótulo de “egoísta” para a vendedora do Brás, que, por sua vez, foi tomar partido e disse que Davi teria que ouvi-la falar. Já na terça-feira (9), o baiano procurou Bia para conversarem, mas momentos depois a conversa se tornou uma discussão. Beatriz acusou o baiano de querer ser “o dono da razão” e, em contrapartida, o motorista reforçou que ela seria egoísta. “É tão egoísta que só quer falar”, disse ele. A briga continuou do lado de fora da casa, aos gritos, continuaram trocando indiretas e ofensas, inclusive na frente dos outros brothers. A hashtag “Fora Bia” chegou nos “trending topics” após a discussão ser motivo de debate entre os internautas. Bia conversou com a amiga, Alane e disse que se Davi é amado aqui fora, tinha acabado pra ela. “Acabou pra mim. Eu cavei minha própria eliminação. Só a confusão que a gente teve, o desentendimento… se ele é amado lá fora, acabou para mim”, reforçou. Alane discordou. “E se você é amada, acabou para ele. Pensa assim”, analisou.

Ex-aliados no mesmo Paredão

Já à noite, após uma nova prova de liderança, que consagrou o gaúcho Matteus como novo líder, houve uma nova formação de paredão. Alegrete indicou Davi, que teve direito a contragolpe e puxou Bia, a casa indicou Isabelle. Após o momento de defender a permanência na casa, o baiano foi procurar a vendedora do Brás para desejar boa sorte, mas Bia não quis ouvir. “Estou muito magoada”, respondeu Bia. “Tem atitude que dói até mais que um voto na pessoa.” Bia ainda disparou, “por favor, não me procure mais. Eu já falei isso pela segunda vez. Eu sou idiota que ainda venho e escuto. Não me procure mais”, continuou. Davi e Beatriz falaram sobre o assunto separadamente com seus aliados. Em conversa com Isabelle e Alane, Bia disse que caso Davi a procure de novo, irá ao confessionário. “Vou falar com a produção: ‘Tá me perturbando, tá vindo atrás de mim o tempo todo’”, disse. “Não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele”, reforçou.

*Com informações do Estadão Conteúdo