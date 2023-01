Cachorro de MC Poze é levado para o hospital após comer maconha: ‘Coração apertou’

Cão chamado Zé Droguinha foi liberado pelo veterinário: ‘Graças a Deus está ficando bem’

Reprodução/Instagram/@pozevida.louca MC Poze adotou cão há menos de uma semana



O cantor MC Poze se assustou com o estado de saúde do seu cachorro na última quarta-feira, 19. Batizado como Zé Droguinha, o pet comeu maconha que pertencia ao seu dono e logo em seguida vomitou. Nas redes sociais, Poze detalhou a ocasião e lamentou pelo animal de estimação. “Vou contar para vocês a história do Zé Droguinha. O Zé Droguinha chega e o pai já dá esse vulgo [nome] para ele. O que aconteceu? Comeu meu baseado e passou mal. Comeu o fumo e vomitou. O cachorro não estava mais brincando”, explicou. “Quando a gente chegou, viu o vômito com um pedacinho mesmo de fumo”, explicou. Zé Droguinha estava morando com o rapper havia menos de uma semana. Após o acidente, o MC afirmou que pretende repassar os cuidados e responsabilidades com o cachorro para os seus pais. “Entrei em contato com a veterinária e graças a Deus ele está ficando bem. Eu não vou ficar nessa não. Em um dia o cachorro chapadão de maconha. Meu coração apertou, vou dar para a minha mãe ou meu pai. É muita ‘responsa'”, afirmou. Zé Droguinha já recebeu alta do veterinário e apareceu ao lado do cantor em vídeos no Instagram.