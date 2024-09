Camila Moura reflete sobre relação com Lucas Buda em ‘A Fazenda’

Professora assegurou que não sente rancor do ex-marido, mas que deseja distância dele: ‘não é que eu tenho ódio, só quero distância para tocar a minha vida sem ser ‘ex’ de alguém’

Reprodução/Instagram/@camilamoura225/@lucas.capoeira Eles foram casados por 16 anos



Camila Moura se emocionou ao comentar sobre seu ex-marido, Lucas Buda, durante sua participação no reality show ‘A Fazenda’. A influenciadora revelou que não mantém contato com Buda há vários meses e manifestou sua insatisfação com a possibilidade de ele ingressar no programa, considerando essa situação um “vacilo”. A participante enfatizou seu desejo de se distanciar da imagem de Lucas e de construir uma nova fase em sua vida. Camila mencionou suas realizações acadêmicas e profissionais como parte de sua busca por independência e autoconhecimento. Lucas Buda, que foi casado com Camila e participou do BBB 24, enfrentou diversas críticas por suas atitudes durante o programa, o que culminou no fim do relacionamento. Apesar das desavenças, ele afirmou que deseja a felicidade da ex-esposa, embora tenha decidido não acompanhar ‘A Fazenda’.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile