Ed Sheeran assiste ao jogo do Fluminense e Atlético-MG no Maracanã

Cantor britânico está no Brasil para participar do Rock in Rio 2024 e aproveitou a oportunidade para acompanhar a partida

Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Esta é a primeira vez que Ed visita o país desde 2019



Ed Sheeran esteve presente no Maracanã na noite de quarta-feira (18), para assistir ao confronto entre Fluminense e Atlético-MG. O cantor britânico está no Brasil para participar do Rock in Rio 2024 e aproveitou a oportunidade para acompanhar o jogo. Durante a partida, ele registrou alguns momentos em seus stories no Instagram, compartilhando sua experiência com os fãs. Uma torcedora conseguiu filmar Ed enquanto ele elogiava a qualidade do jogo. O Fluminense saiu vitorioso, conquistando a vitória por 1 a 0. A presença do artista no estádio atraiu a atenção dos torcedores, que ficaram animados ao vê-lo torcendo pela equipe. Esta é a primeira vez que ele visita o país desde 2019.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a publicação:

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA