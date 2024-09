Will Smith troca presentes com fã no Rio de Janeiro

Artista está programado para se apresentar no Rock in Rio nesta quinta-feira

Reprodução/Instagram/willsmith O ator compartilhou que a pulseira é um lembrete de que, mesmo em momentos complicados, tudo acabará se resolvendo



Durante sua visita ao Brasil, Will Smith teve um momento especial com um fã carioca. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (18), o ator foi presenteado com um escapulário por um funcionário de um restaurante localizado no Rio de Janeiro. Ao perceber a importância do presente, ele decidiu retribuir com uma de suas pulseiras, que, segundo ele, serve como um símbolo de esperança em tempos difíceis. O ator compartilhou que a pulseira é um lembrete de que, mesmo em momentos complicados, tudo acabará se resolvendo. Will Smith está programado para se apresentar no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, nesta quinta-feira (19).

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Will Smith (@willsmith)

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA