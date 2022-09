Camila Queiroz se irrita com pergunta sobre traição: ‘Toma vergonha na tua cara’

Um dos seguidores questionou se a atriz tem receio da influenciadora digital Jade Picon ficar com o seu marido

Reprodução/Instagram/@camilaqueiroz Atriz Camila Queiroz se revolta nas redes sociais após ser perguntada sobre traição



A atriz Camila Queiroz se irritou, nesta quarta-feira, 7, após um internauta perguntar se ela teria medo de ser traída pelo marido Klebber Toledo. No Instagram, a artista soltou uma caixa de perguntas e um dos seguidores a questionou sobre ela ter receio de que a influenciadora digital e, agora, também atriz Jade Picon ficasse com o seu companheiro. A protagonista da série Verdades Secretas rebateu. “Toma vergonha na cara. Eu fiquei me perguntando aqui se você confundiu o Klebber com o Chay [Suede] agora na novela”, relacionando ao folhetim Travessia, que substituirá Pantanal na Globo. Na novela, a ex-BBB fará um dos pares românticos do ex-Rebelde. “Mesmo assim, respeita os atores. Toma vergonha na tua cara, respeita a mulher dele também. Que coisa feia fazer isso na internet”, completou. Camila Queiroz e Klebber Toledo estão juntos desde 2016.