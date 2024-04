Tadeu Schmidt é alvo de críticas por suposto discurso racista no ‘BBB 24’

Apresentador relacionou as qualidades do participante Matteus à sua ‘genética’ branca, o que gerou controvérsias e interpretações negativas; web compara fala a pensamento nazista

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt deve continuar no comando do BBB em 2024



O apresentador Tadeu Schmidt, de 49 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais por suposto discurso racista ao elogiar o finalista do BBB 24, Matteus, de 27 anos. A polêmica se deu quando Tadeu relacionou as qualidades do participante à sua ‘genética’ branca, o que gerou controvérsias e interpretações negativas. Durante o discurso, o apresentador disse: “a combinação da genética mais a criação que ele recebeu produziu um rapaz que é a imagem da pureza”, declarou o apresentador se referindo a Matteus. A fala repercutiu negativamente e alguns internautas assimilaram as declarações de Tadeu com pensamento nazista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Ainda pensando nesse discurso do apresentador milhares de vezes mais problemático que a fala de qualquer participante. O agravante é que alguém deve ter feito a revisão e isso passou”, criticou um internauta. “Sabe quem atribuía pureza à genética, Tadeu? Hitler. Mas isso eu acho que você já sabe, porque se tem uma coisa que você não é, essa coisa é inocente! Faremos Davi campeão e você terá de engolir seu discurso supremacista e enaltecer um preto favelado escolhido pelo povo”, escreveu outro internauta. Até o momento, o apresentador não se manifestou sobre o ocorrido.

*Reportagem produzida com auxílio de IA