Cantor Bruno pede desculpa após comentário transfóbico sobre repórter

Artista perguntou para profissional se ela ‘teria p*u’ nos bastidores de um show sertanejo em São Paulo

Reprodução/Instagram/soulisagomes/brunodobem Bruno pediu desculpas para repórter após repercussão negativa



O cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, pediu desculpas à repórter Lisa Gomes, da Rede TV!, por um comentário transfóbico na última sexta-feira, 12, nos bastidores de um show que os sertanejos realizaram em São Paulo. Um vídeo que viralizou pelas redes sociais mostra o artista perguntando para repórter, que é mulher trans, se ela “tem p*u”. “Estou aqui para pedir desculpa para Lisa Gomes pelo que perguntei a ela. Fui totalmente infantil e inconsequente. Acho que não tem como voltar no tempo… perdão, Lisa Gomes”, disse o cantor, em um vídeo publicado em seu Instagram.

Anteriormente a repórter havia manifestado sobre ocorrido. “Foi horrível o que eu passei, foi horrível o que eu escutei, porque me trouxe a um lugar que não gostaria de estar novamente. Quando a gente passa por um processo de transição, esse processo é muito doloroso, muito difícil, porque eu nunca soube lidar muito bem com essa questão da aceitação, do corpo, tudo isso que vocês já conhecem em relação a mulheres trans. De uma forma mais clara: a gente nasce no corpo errado. Tive meus direitos violados, sim. Não estou aqui para chorar, não quero. Já chorei o que tinha para chorar, estou tomando calmante desde sexta-feira para tentar amenizar a situação”, disse a repórter, que não escondeu a sua decepção com o artista. “Me senti desrespeitada por você, sim, Bruno, e não gostaria que você sentisse isso também, porque é muito ruim. Você nunca vai passar e nunca vai sentir o que eu estou sentindo agora nesse momento”, declarou a repórter.