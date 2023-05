Haesoo, cantora sul-coreana, é encontrada morta em casa aos 29 anos

Autoridades acreditam que artista possa ter se suicidado; ela começou sua carreira em 2019 e a dedicava ao Trot, um gênero da música pop

Reprodução/Instagram/@haesoo_official Haesoo, cantora sul-coreana que morreu aos 29 anos



A cantora sul-coreana Haesoo, de 29 anos, foi encontrada morta na sexta-feira, 12, em sua residência. A informação foi confirmada na segunda-feira, 15, por meio de um comunicado nas redes sociais da cantora. “Desculpe compartilhar a notícia triste e desoladora. No dia 12 de maio, o mar deixou nossas margens e se tornou a luz do mar profundo. Haesoo era uma pessoa calorosa que sabia dar amor aos que o rodeiam, sabia compartilhar justiça, e sabia como recebê-la”, dizia a publicação. Haesoo começou sua carreira em 2019 e a dedicava ao Trot, um gênero da música pop coreana que antecede o K-Pop. As autoridades acreditam que possa ter sido suicídio. O funeral da artista será particular de acordo com o testamento da família. “Pedimos-lhe gentilmente que se abstenha de especulações, relatos maliciosos e espalhar boatos para que a família que está em grande luto possa lembrar-se do falecido e enviá-lo em paz”, acrescenta a publicação.