Carla Diaz e Felipe Becari se manifestam sobre investigação do MP de anel e viagem à Itália: ‘Absurdo’

A atriz Carla Diaz e seu noivo, deputado federal Felipe Becari (União-SP), se pronunciaram sobre o inquérito do Ministério Público (MP) que investiga o anel dado de presente à atriz pela parlamentar e uma viagem à Itália. O casal é alvo de denúncia anônima que questiona a origem dos recursos usados para a compra a joia dada à ex-BBB, em novembro do ano passado, e para o pagamento da viagem no mesmo período, quando Diaz e Becari ficaram noivos. Em comunicado publicado no Instagram, Carla Diaz fala em “situações absurdas” que tem vivido desde que saiu do Big Brother Brasil e terminou o relacionamento que tinha com o ex-colega de casa, Arthur Picoli. “Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa , não se conformam que a relação que vivi no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente”, escreveu a atriz. Ela menciona que desde que assumiu seu relacionamento com Felipe Becari a situação piorou e menciona as denúncias ao MP. “Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para a Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho documento. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas”, acrescenta.

Também na rede social, Felipe Becari também relacionou o relacionamento antigo da atriz aos “haters” que tem recebido, falando em “enxurrada de ameaças, denúncias mentirosas, matérias caluniosas”. “Esse absurdo chegou ao ponto de ter que lidar agora com denúncias anônimas ao Ministério Público, acreditem, duvidando da procedência dos recursos gastos no anel de noivado que dei para minha companheira (fruto do meu trabalho, como qualquer pessoa faz) e da viagem que fizemos à Itália, onde fomos quase todos os custos dos hotéis pagos em troca de publicidade/permutas”, escreveu o deputado federal. Ele também reforçou que o casal vive a vida “em paz, longe de polêmicas”, mas que essa felicidade incomoda. “Todos esses ataques de gente tão maldosa ainda põe em cheque o trabalho social de mais de uma década e que hoje é materializado no instituto que tem quase 1000 animais resgatados”, comentou.

O deputado federal finaliza dizendo que, “com a paciência esgotada”, informa que dará continuidade a responsabilização criminal e cível dos envolvidos. Em outra nota, a assessoria jurídica diz que o parlamentar “tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso” e informa que Becari ajuizou uma queixa-crime “em razão da prática de crimes contra a honra e requereu a abertura de uma investigação para apuração da prática do crime de perseguição, tendo como alvo dezenas de pessoas já identificadas”.