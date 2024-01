Cantor sertanejo Matheus Gabriel nega participação no BBB 24

Artista desmentiu rumores de participação no BBB 24 e explicou ausência nas redes sociais

Reprodução / Instagram @matheusgabriel/ Cantor Matheus Gabriel estava sem celular; ausência das redes sociais causou alvoroço nos fãs, que imaginaram que o cantor estaria confinado para o BBB 24



O cantor sertanejo Matheus Gabriel utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 4, para negar os rumores de que estaria entre os participantes do Big Brother Brasil 2024. O vídeo compartilhado por Matheus veio como resposta aos boatos que começaram a circular recentemente. O cantor explicou que seu sumiço das redes sociais se deu devido à perda de seu celular. “Não estou no Big Brother, estou acompanhando aqui agora, as notícias, um monte de gente mandando mensagens. […] Dia 29 de dezembro eu fui no rancho com uns amigos andar de jet ski, estava com celular no bolso, celular caiu no rio, perdi tudo, estou desde o dia 29 de dezembro tentando recuperar as coisas”, afirmou o cantor. Matheus Gabriel relatou que só teve acesso ao seu WhatsApp recentemente, o que explica a falta de resposta às mensagens recebidas. Os nomes dos participantes do BBB 24 serão divulgados nesta sexta-feira, 5, e o reality show está previsto para iniciar na próxima segunda-feira, 8.