Goleiro do PSG, Sergio Rico sai do coma induzido e avança em recuperação

Jogador espanhol está hospitalizado desde 28 de maio, quando sofreu um traumatismo craniano ao cair de um cavalo

Reprodução/Paris Saint-Germain Sergio Rico deixou o coma e avançou na recuperação



O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, acordou do coma induzido no último sábado, 17. A notícia foi confirmada nesta segunda-feira, 19, pela esposa do jogador espanhol, Alba Silva. “Continuamos dando pequenos passos. A verdade é que já vemos um pouco mais a luz. Obrigada ao hospital e aos profissionais, que estão atuando de maneira incrível. Eu sabia desde o início que ele iria sair dessa porque é um campeão”, declarou a mulher, em conversa com jornalistas. Internado há mais de 20 dias no Hospital Universitário Virgen del Rocio, de Sevilha, o arqueiro ainda teria reconhecido a família e se comunicado por gestos, segundo a imprensa espanhola. Essas informações, entretanto, não foram confirmadas pela esposa do atleta.

Rico, vale lembrar, foi internado em 28 de maio após sofrer um acidente durante uma cavalgada em uma romaria na região de El Rocío, na Espanha. Segundo os boletins, o jogador sofreu um traumatismo craniano na queda. Durante as últimas semanas, o goleiro chegou a apresentar melhoras e foi retirado do coma, mas os médicos resolveram recolocá-lo em sedação e reafirmaram a gravidade da lesão. Com 24 partidas pela equipe parisiense, Rico chegou a ser emprestado ao Mallorca, da Espanha, na temporada passada. Além disso, o goleiro de 29 anos já vestiu as cores de Sevilla e Fulham.