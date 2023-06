A pedido de Lula, ministros cumprem agendas em Estados com políticos locais

Pimenta também prepara cartilha para ministros sobre comunicação de ações do governo

Ricardo Stuckert/PR Lula falou sobre viagens durante o programa 'Conversa com o Presidente'



Reflexo da reunião ministerial ocorrida na última semana, os ministros do governo anunciaram uma série de agendas em outros Estados para reuniões e anúncios de ações de suas pastas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçar que quer ver os membros do seu alto escalão “viajando mais”. Além disso, o ministro da Secretaria Geral das Comunicações, Paulo Pimenta (PT), anunciou que prepara uma espécie de cartilha para instruir os ministros sobre como abordar temas, programas e projetos do governo. No programa “Conversa com o Presidente”, uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo por canais oficiais do governo, Lula fez um alerta: “Eu quero mais ministros viajando. Quanto mais ministros viajarem, mais o governo estará presente na realidade daquilo que o povo brasileiro está vivendo”, disse. Em seguida, destacou que Pimenta iria organizar e alinhar as ações do governo, para que ministros saibam o que os demais estão fazendo, e que isso pode instruir as declarações.

Ainda nesta segunda-feira, 19, Lula viaja com cinco ministros para França, Itália e Vaticano. Acompanharão o presidente os ministros da Defesa, José Múcio; das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Fazenda, Fernando Haddad; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim. Na agenda, está previsto um encontro com o Papa Francisco e com o presidente da França, Emmanuel Macron.

No país…

A mobilização dos ministros está intensa. Na manhã desta segunda, 19, Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, esteve no Rio de Janeiro para assinar, em conjunto com o governador do Estado, Cláudio Castro, termos de cooperação para o aparelhamento e fortalecimento da área de segurança pública no Estado. Entre os compromissos, está um termo de adesão para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que ficará na capital, investimento em equipamentos – com a doação de 22 viaturas, 9 drones, 164 pistolas e 20 sparks (armas não letais) – que totalizam mais de R$ 4 milhões. Além disso, foi anunciado um acordo de cooperação para integrar as polícias Rodoviárias e Federal, para o combate a roubo de cargas, além da construção de duas penitenciárias em parceria com o governo estadual, sem previsão de início das obras. Também foram solicitadas 31 vagas em presídios federais para presos de alta periculosidade do Estado.

Dino também foi a Niterói, para assinar um termo de cooperação do Centro Integrado de Segurança Pública do município no combate ao crime e prevenção à violência em evento com o prefeito da cidade, Axel Grael (PDT). Entre as autoridades presentes, compareceram os deputados federais Jandira Feghali, Jones Moura e Reimont Luiz Otoni; o deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar; o secretário Executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli; o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar; o secretário Nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco; o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira; a coordenadora do Pronasci, Tamires Sampaio; o presidente da Seccional OAB do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira Arantes; o superintendente da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, delegado Leandro Almada da Costa; e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, Vitor Almada da Costa, além de vereadores da cidade.

No evento, também foi lançado o edital para 63 cidades prioritárias do Pronasci, no valor de R$ 30 milhões, para incentivo a projetos de cultura visando à redução e prevenção da violência. E anunciada uma parceria do MJ com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com a Universidade Federal Fluminense (UFF), em projeto de pesquisa com o aporte de R$ 1 milhão, para produção de material para prevenir violência e elucidar casos que já ocorreram com violência. Também cumpriu agenda em outros Estados o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que foi a Belo Horizonte (MG) para encontrar o prefeito da cidade, Fuad Noman, de acordo com a agenda pública ministerial. Na última semana, ele abriu fogo contra a Petrobras, ao dizer que a estatal é negligente com a política de gás.

Por sua vez, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, cumpriu agenda na Maré, no Rio de Janeiro, enquanto a ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve no Congresso Acadêmico da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). No Centro de Artes da Maré, a ministra realizou a oitava rodada da Caravana Juventude Negra Viva, coordenada pelo Ministério da Igualdade Racial e a Secretária Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência. Representantes de organizações, coletivos sociais, lideranças e representantes de associações de moradores do Conjunto de Favelas da Maré estiveram presentes e apresentaram propostas de ações para fortalecer melhorias no acesso a políticas públicas para a Maré. Também esteve presente Isadora Brandão, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Em Porto Seguro, na Bahia, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana (Rede-RR), participa de evento sobre o Marco de Resistência do Povo Pataxó da aldeia Pé do Monte Pascoal, nesta segunda.