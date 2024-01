Cantora Pepita fala sobre amor próprio e rebate críticas

Cantora utilizou suas redes sociais para desabafar

A cantora Pepita, de 34 anos, falou sobre a importância da aceitação do próprio corpo e rebateu críticas feitas à sua forma física. Por meio dos stories, ela afirmou que escolheu ser “uma mulher grande” e que ama seu corpo e suas pernas, que a trouxeram até onde está hoje. Segundo Pepita, essa foi uma decisão pessoal e não feita para agradar aos outros. Pepita também revelou que já foi alvo de comentários negativos nas redes sociais, mas que não se importa com isso. Ela contou que foi motivo de “chacota” para os haters, que a chamaram de aberração e deformada, mas que isso não a afeta.

“Lá atrás eu tive um psicológico muito forte e, ao invés de me esconder, eu fiz do limão uma limonada e cheguei em lugares incríveis”, disse. A artista reafirmou seu amor próprio e fez um pedido aos fãs: que se amem como são. Pepita ressaltou que os haters vão precisar de muito mais para tentar pará-la ou fazê-la se sentir mal. Ela está no melhor momento de sua vida e promete que ainda tem muito mais a oferecer, sendo fiel a si mesma. A cantora encerrou sua mensagem incentivando a família e os fãs a amarem seus corpos e a si mesmos, sem mudar para agradar aos outros, pois o que importa é ser feliz.