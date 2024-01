Sidney Magal revela ser bissexual e relembra atração por amigo argentino: ‘Me despertou dúvidas”

Cantor disse que nunca experimentou nenhuma experiência, mas o fato de entender que é um ser humano que tem desejos, faz com que seja capaz de direcionar para prazeres que quer ter

Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial

O cantor Sidney Magal revelou na segunda-feira, 15, no programa “Roda Viva”, que é bissexual. Durante a entrevista, o artista explicou :” Eu me dou o direito de dizer que sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual. O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não.”, declarou. O cantor também compartilhou uma história de quando teve um grande amigo argentino, que era bailarino, e que despertou dúvidas sobre sua sexualidade. Eles conversaram bastante sobre o assunto e o amigo ofereceu apoio caso Magal se sentisse à vontade para explorar essa possibilidade. No entanto, essa situação não se concretizou e nunca mais aconteceu. Segundo o cantor isso aconteceu antes dele ser conhecido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma entrevista concedida à Revista Época em 2017, Sidney Magal afirmou que nunca teve amor por um homem. Ele destacou que todos os seres humanos são bissexuais em algum grau, mas que, em determinado momento, fazem uma escolha. O cantor também mencionou que já foi chamado de gay pela crítica e que alguns maridos dos fãs o insultavam durante seus shows. A declaração de Sidney Magal sobre sua bissexualidade gerou repercussão nas redes sociais e entre seus fãs. Muitos elogiaram a coragem do cantor em se abrir sobre sua orientação sexual, enquanto outros expressaram surpresa com a revelação.