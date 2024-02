Carl Weathers, o ‘Apollo Creed’ da franquia ‘Rocky’, morre aos 76 anos

Carl Weathers, o eterno Apollo Creed da franquia “Rocky”, morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 1º, enquanto dormia. O anúncio foi feitopela família do astro. “Por meio dos seus trabalhos em filmes, televisão, artes e esportes, ele deixou um legado incrível e reconhecido por todo mundo, atravessando gerações. Ele era um irmão, pai, avô, companheiro e amigo amoroso”, diz a nota. Weathers nasceu em 14 de janeiro de 1948, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ele iniciou sua carreira à frente dos holofotes na liga profissional da NFL, antes de atuar em mais de 75 filmes de séries.

Seu trabalho mais recente foi na série “The Madalorian”, da Disney+, na qual apareceu por nove episódios. A série é derivada da franquia “Star Wars”. Além de Rocky, ele também ficou famoso por atuar ao lado de Arnold Schwarzenegger no filme “O Predador”. Pelo X (antigo Twitter), Schwarzenegger lamentou a morte do amigo. “Carl Weathers sempre será uma lenda. Um atleta extraordinário, um ator fantástico e uma ótima pessoa. Não poderíamos ter feito o Predador sem ele. E certamente não teríamos nos divertido tanto fazendo o filme”, disse.

Carl Weathers will always be a legend. An extraordinary athlete, a fantastic actor, and a great person. We couldn’t have made Predator without him. And we certainly wouldn’t have had such a wonderful time making it. pic.twitter.com/q4CWVVeyTK

— Arnold (@Schwarzenegger) February 2, 2024