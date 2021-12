Carla Diaz assume namoro com vereador de SP

Atriz publicou fotos ao lado do novo namorado nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@carladiaz Carla Diaz e Felipe Becari assumiram namoro



No último dia do ano, Carla Diaz confirmou as especulações dos fãs e assumiu o namoro com o vereador Felipe Becari. A atriz publicou uma sequência de fotos abraçada com o namorado em uma vinícola. “E eles aprenderam a se presentear com momentos de paz”, comentou o político. Amigos de Carla e internautas comemoraram a notícia nos comentários da publicação. “Amiga tu vigorou!”, escreveu Gil do Vigor, que participou do BBB 21 com a atriz. Filiado ao PSD, Felipe Becari é policial civil e foi eleito para a Câmara Municipal de São Paulo em 2020, com 98.717 votos. Ele também é ativista pelos direitos dos animais.