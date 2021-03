Carla Diaz e Arthur brigam na festa do ‘BBB21’ e fãs acusam assédio

Crossfiteiro se desculpou com a atriz por ‘estar sendo um idiota’: ‘Eu me apaixonei por você no Big Brother’

Reprodução/Globo Cena que realmente revoltou os fãs do programa foi a insistência de Arthur em dar um beijo em Carla



Famoso por polêmicas dentro da casa, o casal Carla Diaz e Arthur teve uma discussão de relacionamento conturbada na festa desta madrugada. O crossfiteiro evitou falar com a atriz, por ciúmes da aproximação da sister com Fiuk. Em uma conversa com Juliette, ele confessou estar apaixonado por Carla: “Posso falar? Gosto de gente pra caramba, confesso que não tenho treta com ninguém e eu tô com os quatro pneus arriados, apaixonado igual idiota”. Mais tarde, quando a atriz estava isolada dos demais brothers, ele a abordou no banheiro e explicou o porquê de estar agindo “como um idiota”.

“Eu, Arthur, não queria vim aqui falar, mas sei que fui um idiota. Sei o que tá acontecendo. Eu tenho vacilado. Não quero que você fale nada depois que eu falar. Não quero resposta. Eu vou sair daqui e vou embora. Você não tem compromisso. Dentre os últimos seis anos da minha vida, foi tudo bagunçado, e não imaginava que seria aqui dentro. Me alertaram pra não vir. Hoje, se eu tô assim, confesso que falei algumas coisas, falei que fiquei com ciúme do lance com Fiuk porque é um cara que me quer fora daqui”, disse.

Carla rebateu: “Você foi um babaca. Você vai querer continuar sendo um babaca?”. E Arthur respondeu: “Carla, desculpa, eu me apaixonei por você no Big Brother. Todo mundo falou pra mim não se apaixonar aqui. Falei disso com você. A gente assumiu o risco. Errei uma, duas e não quero fazer mal. Você sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Enfim, tô falando muito já. Desculpa e vamos curtir a festa. Desculpa de coração.” Mas a cena que realmente revoltou os fãs do programa foi a insistência de Arthur em dar um beijo em Carla. “Para Arthur, tô com raiva. Para garoto, porque você faz isso. Aí semana que vem você vai chegar e nem vai olhar na minha cara de novo”, disparou a atriz, se desvencilhando dos afetos do crossfiteiro.

Assista: