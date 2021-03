Pão com mortadela e ‘O Fantasma da Ópera’: saiba detalhes da festa de Gilberto no ‘BBB 21’

Doutorando em economia é o líder da semana e pode escolher o tema da festa da próxima semana

Reprodução/Globo/20.03.2021 Gilberto é o líder da semana e conversou com Tiago Leifert sobre o que quer na sua festa



O líder Gilberto teve uma conversa com o apresentador Tiago Leifert no confessionário para combinar detalhes da sua festa, que acontece na próxima quarta-feira, 24, no “BBB 21“. Os pedidos inusitados do doutorando em economia fizeram sucesso nas redes sociais e ele foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesse sábado, 20. No quesito comida, o item que chamou atenção do público foi que ele quis pão com mortadela. Já nas bebidas, não pode faltar na próxima Festa do Líder energético e vodca com limão. Tiago brincou dizendo que seria uma festa muito econômica.

Sobre o look que deseja usar na festa, Gil pediu: “Queria bem colorido, bem arco-íris, mas não tenho nada muito específico na minha cabeça”. A trilha sonora não surpreendeu muito e vai contar com várias divas do pop como Beyoncé, Lady Gaga, Anitta, Ariana Grande, Demi Lovato, entretanto a abertura da festa será com uma música de um clássico musical da Broadway. “Queria que começasse, Tiago, cantando ‘O Fantasma da Ópera’, depois coloca essas divas do pop e em algum momento queria que tocasse Indestrutível da Pabllo Vittar”, disse o doutorando que após ganhar a liderança já começou a pensar nas suas opções de voto e Arthur é uma delas.