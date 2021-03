‘BBB 21’: Viih Tube vence Prova do Anjo e dá monstro para Rodolffo e Arthur

Youtuber venceu o jogo da memória e conquistou o anjo; o cantor sertanejo saiu do vip e foi para a xepa

Reprodução/Globo/10.03.2021 Viih Tube venceu a prova e é o novo anjo do 'BBB 21'



Já tem um novo anjo na casa do “BBB 21”. A prova aconteceu neste sábado, 20, e Viih Tube foi quem se saiu melhor. Juliette acabou ficando em segundo lugar. Vestidos de cachorro, a disputa foi um simples jogo da memória. Tiago Leifert explicou: “Quem for jogar vira uma figura e, depois, vira a outra figura. Se errar, passa a vez. Se acertar o par, joga de novo. Vence quem fizer mais pontos. Além do colar do anjo, o vencedor ganhará cinco mil reais em dinheiro e mais cinco mil em produtos [do patrocinador]”. Viih conseguiu fazer nove pontos e venceu a Prova do Anjo. Como de costume, ela precisou dar o castigo do monstro para dois participantes e as escolhas da youtuber foram: Arthur e Rodolffo, que teve que sair do vip e ir para a xepa. Após fazer sua escolha, Viih leu as instruções do monstro: “Os dois castigados deverão passar o tempo todo fantasiados de ovo frito carregando sempre um saleiro. Ao sinal do monstro, cada um deve ir para a sua base, se posicionar no gramado e lá permanecer até o som parar”.