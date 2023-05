Celso Portiolli abre o jogo e revela condição para aceitar apresentar o ‘BBB’

Apresentador também falou sobre foto que tirou com Boninho e relação de amizade com Ana Furtado

Reprodução/SBT Celso Portiolli disse que não tem vontade de apresentar o 'BBB'



O apresentador Celso Portiolli esclareceu os rumores de que está sendo cotado para apresentar a próxima edição do “Big Brother Brasil” no lugar de Tadeu Schmidt. “Saiu uma pesquisa muito tempo atrás e eu tinha ganhado para apresentar o ‘BBB’”, comentou o contratado do SBT no “PodCats”. O comunicador, no entanto, não tem o desejo de comandar o reality show de maior visibilidade do país. “Não sei [se iria]. Reality show eu não gosto muito de apresentar, já apresentei ‘O Conquistador do Fim do Mundo’, que era uma competição entre cinco países, eu fiquei três meses na Argentina, foi demais. Esse eu faria de novo, porque era no meio do mato, da natureza, uma história diferente, de sobrevivência, é uma coisa que eu gosto. Agora, no tempo de hoje, você lidar com cancelamento, lidar com politicamente correto, incorreto, com essa coisa toda, não é para mim. O meu negócio é alegria, é dar risada, é fazer bagunça.”

Mesmo não almejando apresentar o “BBB”, Celso confessou que só aceitaria a proposta com uma condição: “Não gostaria de fazer, agora pagando bem, eu faço”. O apresentador do “Domingo Legal” explicou que as especulações de que ele mudaria de emissora começaram recentemente, quando foi a um casamento e se encontrou com Boninho, diretor do reality da Globo. Na ocasião, eles tiraram uma foto juntos e postaram nas redes sociais. Celso falou que já tinha contato virtual com Ana Furtado, mulher de Boninho, e ficou feliz em encontrá-los na festa. “Só tem duas globais que falam comigo no Instagram, Ana Furtado e Tatá Werneck. Tenho um carinho muito grande pelas duas. Conhecia a Ana Furtado através do Instagram e do WhatsApp, a gente conversava há muito tempo e quando vi a Ana pela primeira vez foi agora”, contou.