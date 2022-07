‘Casa abandonada’ em Higienópolis vira ponto turístico, e moradora foragida do FBI divide opiniões: ‘Fizeram um espetáculo’

Margarida Bonetti foi alvo de investigação por manter empregada doméstica em condições análogas à escravidão por décadas em Maryland, nos EUA

Reprodução/Instagram/@amulherdacasaabandonada Casa localizada em Higienópolis foi alvo de pichações com a palavra 'escravocrata'



Um casarão do início da década passada se tornou um ponto turístico em São Paulo, no bairro de Higienópolis. A comoção do público veio após o lançamento do podcast “A Mulher Da Casa Abandonada”, da Folha de São Paulo. No programa, o jornalista Chico Felitti conta a história de Margarida Bonetti, mulher foragida do FBI por manter empregada doméstica em trabalho análogo à escravidão. O crime começou ainda no fim da década de 1970, quando Margarida se mudou para os Estados Unidos com o marido, René Bonetti, e a empregada. Em Maryland, a funcionária era obrigada a cumprir longas jornadas de trabalho com plantões, sem direito a pagamentos. A vítima foi exposta a torturas e desenvolveu, durante os anos com a família Bonetti, infecção óssea e câncer. Sob consulta do processo, o jornalista conta que, quando a família paulista visitava o Brasil, os armários e a geladeira da casa eram trancados. A empregada, que não sabia falar inglês nem era alfabetizada em sua língua materna, recebia cerca de US$ 5 para se alimentar. Antes de se tornar réu pela Justiça americana, Margarida voltou para o Brasil para acompanhar o velório do pai. Seu marido, porém, foi condenado e permaneceu preso por pouco mais de seis anos.

A revolta com a história levou o público à casa onde Margarida vive. O imóvel recebeu pichações de indignação com a palavra “escravocrata” e o nome da vítima. Na internet, um grupo reúne milhares de usuários para reunir informações sobre o casarão e a família da proprietária da casa abandonada. Em documentos, os fãs do podcast compliam fotos atuais e antigas de dentro e fora do imóvel, assim como informações sobre o filho do casal Bonetti e a atual família do esposo de Margarida. Alguns usuários se queixam da fama que a foragida adquiriu e questionam a repercussão do caso, a exposição do nome da vítima e a espetacularização do crime. “É triste que as pessoas estejam fazendo dessa situação um espetáculo”, publicou perfil. No último domingo, a equipe da ativista Luisa Mell invadiu residência para resgatar dois cachorros que estavam abandonados na casa após suposta fuga de Margarida, conforme especula internet. Apesar da comoção, o FBI não pode retomar as investigações sobre o envolvimento dela no crime porque o Brasil não permite a extradição de pessoas que nasceram no país.

Confira a repercussão na internet:

o mais triste da situação da mulher da casa abandonada é que o podcast em si, o trabalho do jornalista que conta a história, tem sido ético, respeitoso e humano. quem escuta percebe tudo isso.

é triste que as pessoas estejam fazendo dessa situação um espetáculo, de verdade — 𝔂 (@yaxzsmim) July 3, 2022

E no fim, a mulher abandonou a casa e fugiu! Parabéns aos envolvidos que fizeram disso um espetáculo, nunca mais vão achar essa criminosa (e nem falo do podcast, pq é totalmente responsável) — rach (@r4chtuita) July 3, 2022