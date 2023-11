Celso Portiolli lamenta morte de Luana Andrade, sua ex-assistente de palco: ‘Não dá para acreditar’

A morte da modelo de 29 anos ocorreu após complicações em uma cirurgia estética de lipoaspiração

Reprodução/Instagram/@celsoportiolli Celso Portiolli homenageia assistente de palco em publicação nas redes sociais



Celso Portiolli utilizou suas redes sociais, na noite desta terça-feira, 7, para lamentar a morte de Luana Andrade. Em publicação feita no Instagram, o apresentador postou uma foto da influenciadora de 29 anos, que foi sua ex-assistente de palco no programa “Domingo Legal”, do SBT. “Não dá pra acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana, nossa querida assistente de palco. Luana nos deixou aos 29 anos e sua falta será profundamente sentida. Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais”, declarou. De acordo com o SBT, a morte ocorreu após complicações em uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. A modelo ficou conhecida por sua participação no reality show Power Couple Brasil 6, ao lado do namorado João Haddad.