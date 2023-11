Luana Andrade, ex-participante do Power Couple, morre aos 29 anos

Segundo família, modelo morreu após sofrer paradas cardiorrespiratórias decorrentes de complicações durante cirurgia de lipoaspiração

Reprodução/Instagram/@luandradel Luana Andrade atuava como assistente de palco do Domingo Legal



A influenciadora Luana Andrade morreu nesta terça-feira, 7, em São Paulo, aos 29 anos. A modelo ficou conhecida por sua participação no reality show Power Couple Brasil 6, ao lado do namorado João Haddad. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, emissora onde ela trabalha. Atualmente, ela atua como assistente de palco do programa Domingo Legal. Segundo informações de sua família para o veículo de Silvio Santos, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias. “O SBT, a equipe do ‘Domingo Legal’, toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares”, declarou. Luana Andrade será cremada em cerimônia nesta quarta-feira, 8. O local, horário e outros detalhes ainda não foram divulgados.