Ex-apresentador do ‘Cidade Alerta’, João Leite Neto morre aos 80 anos 

Reprodução/Record TV João Leite Neto foi o segundo apresentador do programa 'Cidade Alerta'



O jornalista João Leite Neto morreu nesta terça-feira, 7, em Curitiba, no Paraná, aos 80 anos. Em nota, a TV Record confirmou a notícia e informou que o comunicador estava internado para tratamento de um câncer – ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última semana, sofreu uma parada cardíaca nesta manhã e não resistiu. João Leite foi o segundo apresentador do programa “Cidade Alerta” e permaneceu à frente do telejornal entre 1997 e 1998. Na mesma emissora, ele também comandou o noticioso “Boletim de Ocorrências”, em 1990. O jornalista também teve carreira política, sendo eleito deputado estadual por São Paulo, em 1978, e disputando as eleições para o Senado por duas vezes, em 1994 e 1998. Nos últimos meses, o jornalista se dedicava ao “Milk News TV”, canal no YouTube para comentários jornalísticos. De acordo com informações da família, o corpo será velado e sepultado no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.