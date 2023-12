Angelina Jolie confirma terceiro filme da saga ‘Malévola’ – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Twitter/Marvel Atriz deu vida à vilã da Bela Adormecida nos primeiros filmes live-actions sobre a princesa, em 2014 e 2019



A atriz Angelina Jolie confirmou um terceiro filme da saga “Malévola”, da Disney. Jolie deu vida à vilã da Bela Adormecida nos primeiros filmes live-actions sobre a princesa, em 2014 e 2019. Até o momento, a Disney não se pronunciou oficialmente sobre um novo longa sobre Malévola.

Justiça de SP condena ex-deputado por importunação sexual contra isa Penna

A Justiça de São Paulo condenou o ex-deputado federal Fernando Cury a 1 ano e 2 meses de prisão, em regime aberto, pela acusação de importunação sexual contra a ex-deputada Isa Penna. O caso ocorreu em 16 de dezembro de 2020.

Campeonato Brasileiro conhece seu campeão nesta quarta-feira

O Campeonato Brasileiro vai conhecer nesta quarta-feira o grande campeão. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro às 21h30 pensando na taça. No mesmo horário, o Atlético Mineiro duela com o Bahia precisando torcer para uma derrota do alviverde paulista e tirar uma diferença de oito gols de saldo.

Primavera Sound abre pré-venda para edição de 2024

Três dias após o festival de 2023, o Primavera Sound anunciou que já vai abrir a pré-venda para a edição do ano que vem. O Primavera Sound 2024 acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Autódromo Interlagos, na capital paulista. A pré-venda é chamada pelo festival de “Early Bird” e garante ingressos mais baratos para os dois dias de festival. Porém, a compra é feita sem saber os artistas que se apresentarão.