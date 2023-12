Após apoiar Milei, Bullrich é convidada para assumir ministério na Argentina – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

DIEGO LIMA / AFP Patricia Bullricha será ministra da Segurança do governo de Javier Milei



Patricia Bullrich será a nova ministra de Segurança da Argentina, segundo confirmou nesta sexta-feira o presidente eleito Javier Milei. Com isso, ela retorna ao ministério que comandou durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri, entre 2015 e 2019, e que a tornou conhecida. Bullrich, que terminou em 3º nas eleições do país, declarou apoio a Milei.

Câmara dos EUA pode cassar deputado filho de brasileiros

O deputado norte-americano George Santos, filho de brasileiros, enfrenta nesta sexta-feira uma votação na Câmara dos Estados Unidos, que pode cassar o seu mandato. Em meados de novembro, o Comitê de Ética do órgão divulgou um relatório com “evidências contundentes de violação da lei federal”. Santos nega todas as acusações.

Israel atinge alvos militares em Gaza e pode ampliar ofensiva

Aeronaves militares de Israel atingiram alvos na Faixa de Gaza na manhã desta sexta-feira. Moradores de regiões mais ao sul de Gaza receberam panfletos israelenses que pedem para que os palestinos deixem suas casas, sugerindo que a ofensiva pode ser ampliada em breve. Milhares de pessoas deslocadas do restante do país estão amontoadas no sul do território, sem saída, levantando questões sobre como qualquer ofensiva israelita poderia evitar a morte de civis.