Site de acompanhantes promete injetar R$ 200 milhões no Vitória e propõe mudar o nome do clube: ‘Foi amor à primeira vista’

Clube se pronunciou sobre proposta do grupo Fatal Model: ‘Formato inédito e disruptivo de patrocínio no futebol brasileiro’

JOãO AURELIO/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/11/2023 Clube pediu a opinião dos torcedores sobre troca de nome



O Vitória, clube de futebol da Bahia, negocia com o site de acompanhantes Fatal Model para mudar o nome do clube. Oficialmente Esporte Clube Vitória (EC Vitória), em caso de fechamento de acordo, o time passaria a se chamar Fatal Model Vitória e receberia R$ 200 milhões da empresa. Nas redes sociais, o clube pediu a opinião dos torcedores. “Foi amor à primeira vista! (…) Nosso desejo de estarmos cada vez mais juntos nos faz querer ver o Leão voando ainda mais alto. Assim, estamos dispostos a investir 200 milhões de reais no E.C Vitória, uma verba que será destinada à melhorias no departamento de futebol do Leão, fazendo com que tenhamos cada vez mais estrutura para estar no topo, que é o nosso lugar”, disse o time que foi campeão da Série B do Brasileirão 2023. “Queremos jogar juntos e nos tornarmos o Fatal Model Vitória a partir de um formato inédito e disruptivo de patrocínio no futebol brasileiro. Nossa parceria sempre foi pautada no diálogo e no respeito. Por isso, queremos te ouvir, torcedor. Afinal, vocês são o maior patrimônio do clube e as negociações só serão iniciadas com um aval positivo da torcida”, acrescentou o comunicado.