Atriz é demitida de equipe de ‘Pânico 7’ após declarar apoio a palestinos – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ANGELA WEISS / AFP Herrera usou as redes sociais para manifestar apoio aos palestinos



A atriz Melissa Herrera foi demitida de “Pânico 7”, próximo filme da franquia de terror. De acordo com a revista “Variety”, a mexicana foi retirada do elenco por utilizar as redes sociais para se manifestar a favor dos palestinos na Guerra do Oriente Médio. A estrela escreveu em seu Instagram que a Faixa de Gaza se transformou em um campo de concentração durante o conflito com Israel.

Libertação de reféns e pausa humanitária começa nesta quinta-feira

O acordo entre Israel e Hamas que permitirá a libertação de 50 reféns em troca de 150 presos palestinos em Israel, além de uma pausa humanitária de quatro dias, deve começar às 10h (5h em Brasília) desta quinta-feira, segundo autoridades israelenses e líderes da facção.

Paes diz que morte no entorno do Engenhão não tem relação com show de Taylor Swift

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, comentou sobre o caso do jovem que morreu nos arredores do estádio Nilton Santos, onde a Cantora Taylor Swift estava se apresentando. O gestor da capital negou que a morte esteja relacionada ao show da americana. Em nota enviada ao site da Jovem Pan, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que a causa da morte do paciente foi uma parada cardiorrespiratória.

Shakira paga multa milionária por fraude fiscal

A cantora Shakira pagou multa milionária por fraude fiscal com a Justiça da Espanha. A artista escolheu pagar 7,3 milhões de euros em troca de uma redução de pena que a impede de ir para a prisão, com uma sentença que previa oito anos de detenção.