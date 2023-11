Carlos Villagrán, o Quico de ‘Chaves’, revela diagnóstico de câncer de próstata

Ator de 79 anos afirmou que ainda não definiu um testamento: ‘Tenho medo’

Reprodução/Instagram/@carlos_kiko1 Carlos Villágran viveu Quico em 'Chaves'



O ator Carlos Villagrán, de 79 anos, que viveu o personagem Quico em ‘Chaves‘, foi diagnosticado com câncer de próstata. A informação foi confirmada durante uma entrevista do artista à versão espanhola da revista People. Villagrán descreveu a doença como um assunto delicado e admitiu que ainda não pensou em seu testamento. “Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais. Ainda não fiz meu testamento”, declarou. “Sim, é uma responsabilidade da minha parte, eu sei, mas tenho medo de fazer meu testamento. Pela teoria de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”, disse. A filha de Carlos, Vanesa Villagrán, também foi diagnosticada com câncer de mama e enfrentou sessões de quimioterapia neste ano. Após o sucesso de Chaves, Villagrán estrela comerciais com o personagem Quico e já chegou a participar de campanhas contra a imigração ilegal de mexicanos nos Estados Unidos.