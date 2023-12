‘Barbie’ e ‘Succession’ lideram indicações do Globo de Ouro 2024 – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Michael Tran/AFP Live-action 'Barbie' recebeu nove indicações



A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood divulgou nesta segunda-feira, 11, os indicados ao Globo de Ouro de 2024, uma premiação que elege as melhores produções da TV e cinema. Os vencedores serão anunciados no dia 7 de janeiro em uma cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Barbie” e “Succession” lideraram as indicações, com nove citações cada. Outros destaques foram “Oppenheimer” e “Only Murders in the Building”.

Hamas diz que nenhum refém sairá vivo de Gaza sem negociação

O Hamas advertiu que nenhum dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro em Israel e que permanece na Faixa de Gaza sairá “vivo” do território sem uma negociação. O governo israelense estima que 137 reféns permanecem em território palestino.

Chuvas causam ao menos duas mortes no Rio de Janeiro

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro resultaram em duas mortes e mais de 300 desabrigados na cidade de Angra dos Reis, localizada no litoral sul do Estado. As vítimas são um casal de idosos que residia em um asilo. Segundo informações preliminares, a água subiu rapidamente, impedindo que o casal de idosos se deslocasse para o segundo andar do imóvel. A causa provável das mortes foi afogamento.

OneRepublic vem ao Brasil em 2024, diz vocalista

O vocalista da banda americana OneRepublic, Ryan Tedder, disse que o grupo virá para o Brasil em 2024. O cantor respondeu um comentário de uma fã que pedia a vinda da banda para o país, no X (antigo Twitter). Ryan ainda confirmou o dia previsto para a apresentação: “Nós vamos: 24 de setembro”. A banda esteve no Brasil no Rock in Rio de 2015 e se apresentou antes da banda inglesa Queen.