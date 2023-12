Flay, do ‘BBB 20’, explica por que interrompeu carreira musical: ‘Minha qualidade não tem espaço’

Cantora se comparou a Whitney Houston, Jessie J e Beyoncé: ‘Intérprete de músicas grandiosas que me desafiam’

A cantora Flayslane, do ”BBB 20”, anunciou pausa na carreira musical. Nas redes sociais, ela contou o motivo pelo qual decidiu interromper sua relação com a música por tempo indeterminado. “O consumo de música no nosso país, da nossa geração, é diferente do resto do mundo. Às vezes sinto que a minha qualidade musical não tem espaço aqui. Dou uma bugada, frustro um pouco, mas tomo meu tempo, recalculo a rota e volto mais forte sempre”, refletiu. “Desistir jamais, o que não posso é ir contra o que sou como artista para me encaixar numa ‘receita de bolo que funciona no nosso país. Me identifico como uma intérprete de músicas grandiosas que me desafiam, como Whitney Houston, Jessie J, Beyoncé. Me vejo como cantoras da geração passada”, comparou. Após sua saída do reality show da Globo, Flay tentou emplacar músicas como “Sentada da Deusa”, “Caixinha VS Bunda” e o álbum “Imperfeita”, onde canta faixas em português e espanhol.