Baterista da banda Red Hot Chili Peppers toca em bar do Rio de Janeiro – Headline News, edição das 16h

Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Chad Smith é o membro mais antigo da banda Red Hot Chili Peppers



O baterista Chad Smith, da banda Red Hot Chili Peppers, que está no Brasil foi visto em um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro e aceitou o convite de tocar alguns minutos junto ao músico brasileiro Rafael Soares. A banda se apresenta no Rio de Janeiro neste sábado e tem shows marcados em Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre nas próximas semanas.

Lula conversa com presidente da Espanha sobre conclusão do acordo Mercosul-União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou na manhã desta sexta-feira com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, sobre a necessidade de acelerar a conclusão do Acordo Comercial entre Mercosul e União Europeia. Os líderes também trataram sobre pauta ambiental e do acesso a compras governamentais, particularmente em função da necessidade de reindustrialização do Brasil e demais países do bloco sul-americano. Está prevista uma nova rodada de negociações entre os chefes do poder Executivo.

Haddad se incomoda com jornalistas por perguntas sobre mudança na meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se incomodou nesta manhã após ser questionado por jornalistas sobre as atualizações do governo para zerar o déficit das contas públicas em 2024. Ele informou que irá reportar à imprensa quando houver mudanças, evidenciando desconforto com a insistência quanto ao tema.

PM do Rio confirma prisões após confusão entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors

A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a prisão de dois argentinos e um brasileiro após uma confusão entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors, na praia de Copacabana. Nesta quinta-feira, feriados de Finados, a orla foi pintada de azul e amarelo, cores tradicionais do clube xeneize, devido à grande concentração de torcedores argentinos. A tensão entre os torcedores das equipes envolvidas na final da Libertadores preocupa as autoridades cariocas.