Líder de torcida organizada do Boca Juniors convoca torcedores do Fluminense para briga: ‘Venham até nós’

Gravação foi revelada pela imprensa argentina nesta sexta-feira, 3; nove pessoas foram presas após confusão na praia de Copacabana, sendo sete argentinos e dois brasileiros, segundo informou a Polícia Militar

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Boca Juniors reunidos na orla da praia de Copacabana



A imprensa argentina divulgou um áudio onde mostra o líder da torcida organizada do Boca Juniors onde convoca os torcedores do Fluminense para briga. No áudio, revelado pelo jornalista Flavio Azzaro, Marcelo Aravena, da La 12, pede para que os torcedores do Tricolor das Laranjeiras esperem a chegada da torcida organizada e “que venham até nós”. Aravena pede para que os brasileiros não briguem com pessoas comuns. “Peço que esperem a nossa chegada, e que os fluminenses venham até nós. Nós três [líderes da organizada] vamos à frente da torcida, da gente comum, vamos defender a toda a gente do Boca nós mesmos. Mas que os torcedores do Fluminense venham nos procurar. Quando chegarmos, que venham. Estão obrigados a brigar com a torcida do Boca. Torcida com torcida, não briguem com as pessoas comuns”, disse o líder da principal organizada do clube argentino. A divulgação esquenta ainda mais o clima entre as duas torcidas. Na tarde desta quinta-feira, 2, brasileiros e argentinos protagonizaram cenas de selvageria na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. A Polícia Militar informou que nove pessoas foram presas, sendo sete argentinos e dois brasileiros. As duas equipe se enfrentam pela final da Libertadores, às 17h, no Maracanã. O Boca tenta seu sétimo título, enquanto o Fluminense busca um título inédito. Ouça o áudio abaixo: