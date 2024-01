Bayern de Munique pode receber funeral de Beckenbauer – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram /@franzbeckenbauer Beckenbauer é ídolo do Bayern de Munique



O ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge propôs que o Bayern de Munique organize uma cerimônia de funeral na Allianz Arena para Franz Beckenbauer, que faleceu no último domingo. Rummenigge está determinado a levar adiante a ideia e já conversou sobre o assunto com Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique.

Eleições municipais farão consultas sobre preferências locais

Nas eleições municipais deste ano os eleitores terão uma novidade: além de votar, poderão responder a uma consulta popular sobre questões locais de sua cidade. A medida permitirá que os cidadãos opinem sobre a preferência por uma escola ou um posto de saúde em determinado local, ou até mesmo sobre a adoção de um regramento específico para o município

Macron nomeia primeiro-ministro mais jovem da história da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou Gabriel Attal, de 34 anos, como o primeiro-ministro, substituindo Élisabeth Borne, que renunciou ao cargo depois que Macron indicou a ela que desejava nomear outra pessoa. Com essa nomeação, Attal se tornou o mais jovem premiê do país e o primeiro líder de governo francês.

Lindsay Lohan prestigia estreia do musical ‘Meninas Malvadas’

Na noite de segunda-feira aconteceu a estreia global de “Meninas Malvadas: O Musical”, e a protagonista da versão original da trama lançada em 2004, Lindsay Lohan, esteve presente. O título chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira.